Mondial 2023 (F): la togolaise Vincentia Amedomé au sifflet du choc Philippines-Suisse

Vincentia Amedomé, une figure éminente de l’arbitrage togolais, a été sélectionnée pour officier lors du match de haut niveau opposant les Philippines à la Suisse dans le cadre de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

La togolaise Vincentia Amedomé dirigera le troisième match de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette désignation témoigne de la reconnaissance de son expertise et de son professionnalisme dans le monde du football. Le match pour lequel elle a été choisie se déroulera le vendredi 21 juillet au Dunedin Stadium en Nouvelle-Zélande.

Vincentia Amedomé assumera le rôle d’arbitre central, apportant sa finesse et sa connaissance approfondie des règles du jeu pour assurer un déroulement équitable de la rencontre. Elle sera assistée par Carine Fomo du Cameroun et Fanta Kone du Mali, qui apporteront leur soutien précieux tout au long du match. L’équipe arbitrale sera complétée par Myriam Marcotte et Drew Fischer du Canada, qui occuperont respectivement les postes de quatrième arbitre et d’arbitre vidéo assistant (V.A.R).

Le choix d’une arbitre togolaise pour ce match de grande envergure met en évidence la diversité et la reconnaissance internationale des talents africains dans le monde du football féminin. C’est une opportunité de briser les barrières et de promouvoir la représentation des femmes africaines dans des rôles clés de l’arbitrage sportif à l’échelle mondiale.

Pour rappel, la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 est une vitrine de l’excellence du football féminin qui rassemble des nations du monde entier pour rivaliser sur la scène internationale. Quatre équipes africaines, à savoir l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigéria et la Zambie, représenteront fièrement le continent lors de ce tournoi prestigieux, démontrant la montée en puissance et le talent croissant du football féminin africain.

