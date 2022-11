Mondial 2022: Vinicius Jr, Mbappé, les joueurs les plus chers présents au Qatar

L’observatoire du sport CIES a publié cette semaine sa liste des joueurs les plus chers parmi ceux qui vont disputer le Mondial 2022 au Qatar. Le prodige de l’Angleterre Jude Bellingham domine le classement.

La Coupe du monde 2020, qui débute le dimanche 20 novembre au Qatar, sera l’occasion de voir évoluer sous le maillot de leurs sélections quelques-uns des joueurs les plus en vue du moment. Et à quelques jours du début de la compétition, l’observatoire du sport CIES a diffusé cette semaine une étude qui classe les joueurs avec la plus forte valeur marchande présents à la grande fête du football.

Et c’est le jeune prodige anglais et milieu du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, qui caracole en tête du classement. Il est estimé a 202M€. Il devance le brésilien et principale arme offensive du Real Madrid, Vinicius Jr, qui vaut 201 millions d’euros selon l’algorithme du CIES. Le podium est complété par Kylian Mbappé avec une estimation aux alentours de 185 millions d’euros.

Toujours dans la même étude, le CIES a également fait un classement des effectifs les plus chers au Qatar. Et c’est l’Angleterre qui vient en tête, porté par ses cracks Jude Bellingham Phil Foden ou encore Bukayo Saka. Le CIES estime à 1,499 milliard d’euros, la valeur totale des Three Lions. Une somme folle qui leur permet de devancer le Brésil. Les Auriverdes sont estimés à 1,455 milliard d’euros, grâce à leur parterre de stars notamment Rodrygo, Gabriel Martinelli ou encore Neymar et Gabriel Jesus.

La France ferme la marche du podium avec une estimation aux alentours de 1,337 milliard d’euros. Le groupe dirigé par Didier Deschamps, malgré quelques absences (Pogba et Kanté), compte certains des meilleurs joueurs de la planète, notamment Kylian Mbappé, ou encore Karim Benzema, qui a remporté le Ballon d’Or 2022.

A noter que c’est le Costa Rica qui a l’effectif le moins cher de cette Coupe du monde. Les coéquipiers de Keylor Navas sont estimés à 23 millions d’euros. Le pays hôte est, de son côté, avant dernier (29 millions d’euros).

