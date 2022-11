Mondial 2022: une finale 100% africaine? Opta déchire les prédictions de Samuel Eto’o

Le géant de l’analyse de performance sportive, Opta Analyst, voit quasi nulles les chances des pays africains qualifiés pour la Coupe du monde 2022 de remporter le trophée. Une prédiction qui prend le contre-pied de Samuel Eto’o.

Encore douze jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. La 22è édition du tournoi mondial aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. 32 nations vont prendre part à cette grande messe.

Outre les éternels favoris dont le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Belgique ou encore l’Angleterre s’ajoutent des équipes de niveau inférieur telles que la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, la Pologne, l’Iran ou encore l’Arabie Saoudite. Cinq nations issues du continent africain seront également au rendez-vous. Il s’agit du Ghana, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie et du Cameroun.

En attendant le jour J, chacun y va de son commentaire sur les chances des équipes en lice de remporter la compétition. Le géant de l’analyse de performance sportive, Opta Analyst, s’est aussi prêté à l’exercice.

Et la firme basée à Londres a donné 0,3 % de chance au Maroc de décrocher la coupe. Les Lions de l’Atlas ont 9,8% de chance d’atteindre les quarts de finale, 3,3% de se hisser en demi-finale et 1,1% d’être l’une des deux équipes finalistes, ajoute la même source.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal, qui pourrait être privé de Sadio Mané pour ce tournoi, n’a que 1,1% de chance de décrocher le Graal pour la première fois de son histoire. La Tunisie (0,2%, 26e), le Cameroun (0,2%, 27e) et le Ghana (0,1%, 29e) complètent la liste africaine.

Toujours d’après Opta Analyst, les favoris pour le titre sont, dans l’ordre, le Brésil (16,3%), l’Argentine (13,1%), la France (12%), l’Espagne (8,9%) et l’Angleterre (8,8%). Les équipes ayant le moins de chances de remporter la Coupe du monde 2022 sont l’Arabie saoudite (0%, 31e) et le Costa Rica (0%, 32e).

Des prédictions qui prennent le contre-pied de Samuel Eto’o qui a vu, apparemment dans ses boules de cristal, une finale 100% africaine entre le Cameroun et le Maroc. Dans une récente interview accordée à une chaine qatarie, l’ancien capitaine des Lions Indomptables a «prédit une qualification du Maroc en finale après des victoires face à l’Espagne (en huitième de finale), au Portugal (en quart de finale) et au tenant du titre français (en demi-finale). Côté Cameroun, le chemin prédit vers la finale passe par des victoires contre la Belgique (en quarts de finale) et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (demi-finales).»