Mondial 2022 – Sénégal: le message d’Aliou Cissé pour ses joueurs, avant d’affronter l’Equateur

Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2022 ce mardi (16, GMT+1) contre l’Equateur, à l’occasion de la troisième journée du groupe A. Présent en conférence de presse, à la veille de cette affiche décisive, le sélectionneur Aliou Cissé avait un message pour ses joueurs.

Annoncé pour être la plus grande chance du continent africain d’aller loin dans cette Coupe du monde 2022, le Sénégal a connu un début de compétition très mitigé. Les Lions de la Teranga se sont inclinés lors de la première journée du groupe A contre les Pays-Bas (2-0), avant de se relancer contre le Qatar, pays hôte, sur le score de 3-1. Une victoire qui a eu le mérite de maintenir les espoirs du champion d’Afrique en titre dans la compétition. Face à l’Equateur ce mardi après-midi, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules, les Sénégalais devront aller chercher leur billet pour les huitièmes de finale.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

En conférence de presse ce lundi, à la veille de ce duel crucial, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a prévenu ses joueurs que l’enjeu ne devait pas l’emporter sur le jeu. « C’est un match très important pour cette génération qui a déjà fait des choses exceptionnelles. À nous de préparer ça lucidement. Je demande à mes garçons de se concentrer sur le jeu. Ce sont des matches à enjeu. Parfois l’enjeu l’emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de faire, c’est de penser au jeu. On a le potentiel offensif pour marquer à tout moment. Donc, on doit jouer, jouer et encore jouer pour espérer gagner […] Seule la victoire est belle demain (mardi). On doit avoir l’énergie et l’agressivité qu’on a eues dans d’autres matches décisifs ces dernières années. »

Pour rappel, le Sénégal devra battre l’Equateur pour éviter tout calcul et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Une mission qui n’est pas impossible pour les coéquipiers de Kalidou Koulibaly, qui ont montré contre le Qatar, qu’ils étaient capables d’élever leur niveau de jeu.