Mondial 2022: « personne ne sera autorisé à jouer au golf », le sélectionneur gallois prévient Gareth Bale

En conférence de presse ce mercredi, après avoir annoncé sa liste, Robert Paige, le sélectionneur du pays de Galles, a prévenu que ses joueurs n’auront pas le droit de se livrer à d’autres activités que le football pendant le Mondial au Qatar.

Ce mercredi, on a pris connaissance de la liste du pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Sans surprise, le capitaine et récent vainqueur de la MLS, Gareth Bale, a été appelé. Lors de la conférence de presse après l’annonce de la liste, le sélectionneur gallois a mis en garde ses éléments, notamment l’ancien joueur du Real Madrid.

« Lors des rassemblements précédents, Gareth Bale, Kieffer Moore ou Aaron Ramsey venaient me voir et me posaient des questions sur le plan d’entraînement. S’il n’y a pas d’entraînement ou de réunion d’équipe, ils sont autorisés à aller jouer au golf s’ils le souhaitent”, a-t-il d’abord déclaré, confirmant la passion de Bale pour le golf même pendant une Coupe du Monde. Mais au Qatar, les choses seront totalement différentes à prévenu Robert Paige.

“Mais la prochaine Coupe du monde 2022 sera différente. En participant à ce tournoi, nous n’avons pas le temps pour autre chose. Nous devons jouer un match tous les quatre jours. Personne ne sera autorisé à jouer au golf pendant le tournoi. Nous allons au Qatar pour la Coupe du monde 2022 en tant que représentant de tout le pays et nous devrons nous concentrer pour faire de notre mieux”. Voilà qui est clair.

Pour rappel, alors qu’il évoluait encore au Real Madrid, Gareth Bale avait soulevé un drapeau, après un match avec son pays, sur lequel était écrit la phrase: Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Ce qui avait créé une énorme polémique en Espagne, causant une fracture irréversible entre l’attaquant du Los Angeles FC et les socios du Real. Cette fois, Bale devra oublier le Golf pour faire passer les intérêts de sa sélection en priorité.