Mondial 2022: Neymar rêve d’une finale Brésil-Argentine

En quête de son premier titre en Coupe du monde, Neymar se voit décrocher le Graal cette année lors du Mondial 2022, en battant notamment l’Argentine en finale.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. La 22è édition de la grande messe planétaire aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. 32 nations sont en lice pour succéder à la France, tenante du titre et candidate à sa propre succession.

A 96 heures du jour J, les pronostiques vont bon train et chacun essaie de prédire son vainqueur. C’est le cas notamment de Neymar qui se voit remporter le trophée pour la première fois de sa carrière.

Dans un entretien accordé au Telegraph, la star du Paris Saint-Germain prédit une finale 100% sud-américaine entre le Brésil et l’Argentine. « La Coupe du monde est mon plus grand rêve depuis que j’ai compris ce qu’était le football, précise le Brésilien. Avec Messi on plaisante parfois sur le fait de se croiser en finale. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole bien », a indiqué la star auriverde.

Mais en attendant, le Brésil va devoir composter son ticket pour les phases à élimination directe. La Seleção est logée dans le groupe G aux côtés du Cameroun, de la Suisse et de la Serbie. L’Argentine elle, affrontera l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans la poule C.