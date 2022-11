Mondial 2022: mauvaise nouvelle pour la Pologne de Robert Lewandowski

La Pologne sera privé de son gardien de but, Bartlomiej Dragowski, pour le Mondial 2022, blessé à la cheville droite, alors que l’équipe de Robert Lewandowski lance son tournoi mardi prochain, face au Mexique.

C’est absolument la Coupe du monde de toutes les craintes avec des blessures à en point finir qui surgissent de part et d’autres. Et cette fois-ci, c’est la Pologne qui en fait les frais avec son gardien de but Bartlomiej Dragowski, forfait pour le Mondial. Selon les informations de Footmercato, le portier est gravement blessé à la cheville droite.

Titulaire ce weekend, lors du match entre la Spezia contre le Hellas Vérone en Série A, soldé par la victoire des visiteurs, 2 buts à 1, l’international polonais (2 sélections) est sorti sur civière avant la fin de la rencontre. Les images de sa sortie du terrain font froid dans le dos, alors que le Polonais de 25 ans a été directement conduit à l’hôpital où il a passé plusieurs examens. Lesquels ont annoncé plusieurs semaines de repos pour le joueur des Aigles Blancs, et donc out pour le tournoi.

Salvatore Bocchetti, le coach du club italien a confirmé en conférence de presse le forfait de son gardien de but comme le rapporte L’Équipe. Pour rappel, tout comme Robert Lewandowski, Bartlomiej Dragowski était dans les 26 joueurs convoqués pour le Qatar pour affronter l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique dans le groupe C.

La terrible blessure de Bartłomiej Drągowski dans un duel avec Kevin Lasagna. 🫣



On souhaite un prompt rétablissement au portier polonais. 🙏



— Cerfia Foot (@CerfiaFoot) November 13, 2022