Mondial 2022: Marcel Desailly donne son favori

Dans un entretien accordé à l’AFP, Marcel Desailly a donné son favori pour la Coupe du Monde 2022, qui démarre au Qatar le 20 novembre prochain. Sans surprises, l’ancien défenseur a choisi la France.

Le 20 novembre prochain, les meilleures nations du monde vont se rendre au Qatar pour tenter de remporter le trophée suprême du football, celui de la Coupe du monde. A quelques semaines du début de la compétition, plusieurs acteurs du cuir rond et observateurs y vont de leur pronostic pour tenter de prédire qui succédera à la France, champion du monde en titre. Et c’est au tour de Marcel Desailly, vainqueur de la compétition en 1998 avec la France, de se prêter au jeu.

L’ancien défenseur marseillais voit des pays comme le Brésil, les Pays Bas, ou encore l’Espagne au-dessus des autres. Toutefois, pour lui, les Bleus de Didier Deschamps sont les plus à même de soulever le trophée le 18 décembre prochain. « Le Brésil, qui joue plus sur une note individuelle que collective, sera très fort. L’Argentine, aussi. Aucune équipe sud-américaine n’a gagné depuis 2002. Elles voudront prendre leur revanche. Les Anglais sont peut-être un peu trop tendres. Les Pays-Bas et l’Espagne développent un beau jeu. Il y a pas mal d’équipes très solides. Mais la France reste favorite« , a estimé la légende de l’OM pour l’AFP.

Également Interrogé sur les blessures qui fragilisent la France à quelques semaines de la compétition, notamment celle de N’Golo Kanté, Desailly reste confiant pour les Bleus. « Les blessures ne m’inquiètent pas. L’équipe de France a su se régénérer avec l’arrivée de nouveaux talents. Didier a eu l’intelligence d’amener de nouveaux joueurs dans le système pour qu’ils comprennent la pression du niveau international. Vous prenez les noms qui sont potentiellement cités pour remplacer les grands, vous voyez qu’il y a de la qualité« , a-t-il expliqué.

La France va débuter son Mondial le 22 novembre contre l’Australie dans le groupe D, avant d’affronter le Danemark le (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre). Une poule largement à la portée des coéquipiers de Karim Benzema, qui viseront la première place.