Mondial 2022: Lionel Messi craint la France et le Brésil

Dans une interview accordée à Jorge Valdano, Lionel Messi a évoqué les chances des équipes à la Coupe du monde 2022. Et la star argentine dit se méfier du Brésil et de la France.

A 35 ans, Lionel Messi va sans doute disputer cette année la dernière Coupe du monde de sa carrière. L’attaquant du PSG est convoqué avec l’Argentine pour le Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre). Avec son contingent de stars (qui se fait pourtant vieux), l’Albicéleste est naturellement l’un des favoris pour ce tournoi.

Et avec la Pulga, tel un Moïse devant le peuple israélite, les Argentins peuvent rêver de soulever leur troisième sacre après leur exploit à domicile en 1978 face aux Pays-Bas et au Mexique en 1986 devant l’Allemagne.

Dans une interview accordée à Jorge Valdano, le capitaine de l’Argentine a donné ses favoris pour cette compétition qui s’annonce relevée à ses yeux. Et le septuple Ballon d’Or se méfie de la France et du Brésil de ses coéquipiers en club, Kylian Mbappé et Neymar.

« Chaque sélection a ses qualités, a-t-il déclaré devant Jorge Valdano. Je crois que la France, si elle n’a pas de joueurs blessés, a un potentiel terrible. Le Brésil a aussi un paquet de joueurs de grand qualité mais je crois également que l’Argentine a un très bon groupe. »

L’ancien joueur du Barça est également revenu sur son départ du Barça l’été dernier: « J’ai eu une année difficile, a-t-il rappelé. J’ai été six mois sans jouer et je me suis blessé quand je suis revenu. J’ai été séparé de ma famille et ce fut très dur. Mon père m’a demandé si je voulais revenir en Argentine mais j’avais fait le plus difficile. Je m’était déjà habitué à Barcelone. Ce fut un moment compliqué. Je sentais que le fait d’être séparé des miens venait de moi mais je ne voyais rien d’autre que le football. »

Une finale 100% africaine?

Pour rappel, l’Argentine est logé dans le groupe C au côté de l’Arabie Saoudite, de la Pologne et du Mexique. Un groupe à priori facile pour les coéquipiers de Lionel Messi qui devraient valider leur ticket pour les phases à élimination directe.

A défaut de décrocher le trophée, Lionel Messi et les siens devraient jouer les premiers rôles dans ce tournoi, leur cinquième Coupe du monde. Mais la superstar argentine doit faire attention à la prédiction de Samuel Eto’o qui voit une finale 100% africaine dans cette compétition.

