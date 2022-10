Mondial 2022: les objectifs de Sadio Mané avec le Sénégal

Dans une longue interview accordée à la FIFA, Sadio Mané a évoqué ses objectifs pour la Coupe du monde 2022. Et l’attaquant sénégalais veut faire aussi bien que la génération 2002 qui a atteint les quarts de finale.

A l’instar des quatre autres représentants africains, le Sénégal lance en mi-novembre prochain la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Logé dans le groupe A, les Lions de la Téranga croiseront le fer avec le Qatar, pays hôte du tournoi, les Pays-Bas et l’Equateur. Un groupe à la hauteur des champions d’Afrique en titre qui constituent la plus grande chance du continent de soulever le trophée pour la première fois de son histoire.

Dans une récente interview accordée au site de la FIFA, Sadio Mané a évoqué les objectifs de son équipe pour cette compétition. Et l’attaquant du Bayern Munich assure que ses coéquipiers sont déterminés à faire mieux que leurs ainés de la génération 2002 qui ont atteint les quarts de finale. « C’est l’objectif ! C’est notre défi. La génération 2002 est notre modèle, les joueurs de cette époque ont placé le Sénégal sur la carte du football mondial. Ils ont marqué notre histoire. Nous sommes leurs héritiers », a déclaré Sadio Mané.

« Ce sont les recordmen, et les records sont faits pour être battus. Je peux vous dire que nous irons au Qatar conscients de nos qualités et que l’on fera tout pour aller le plus loin possible. Je sais que c’est aussi la volonté de nos aînés. Il suffit de voir leur émotion quand nous avons gagné la CAN cette année. Si vous avez l’occasion d’interviewer le grand El-Hadji Diouf, il va nous garder d’aller au bout de cette Coupe du Monde », a ajouté le double Ballon d’Or africain.

Mais pour atteindre, voire dépasser les quarts de finale, le Sénégal doit d’abord se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce qui signifie que les Lions de la Téranga doivent finir dans les deux premiers en phase de groupe. Une tâche qui ne sera pas du tout aisée pour les Sénégalais qui auront fort à faire face aux Pays-Bas qu’ils affronteront en levée de rideau. « C’est une équipe qu’il faut respecter. Ils sont bien placés au classement FIFA. C’est une grande sélection avec une grande histoire en Coupe du Monde », a admit Mané.

« Cependant, il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes du groupe que sont l’Équateur et le Qatar. Ce sont deux sélections qui ne vont pas faire de la figuration. L’Équateur a fait une bonne campagne de qualification. Le Qatar à domicile ne va pas être facile à jouer. Comme nous, ils sont en Coupe du Monde avec un statut à défendre : celui des champions d’Asie. Il faut porter une attention particulière à toutes les nations de ce groupe. À nous de rester vigilants, concentrés et surtout de prendre les matchs les uns après les autres », a ajouté le natif de Bambali. Pour rappel, le Sénégal défie les Pays-Bas le 21 novembre 2022 pour le compte de la première journée du groupe A de ce Mondial au Qatar.