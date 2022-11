Mondial 2022: les compos officielles de Sénégal vs Pays-Bas

Le Sénégal et les Pays-Bas s’affrontent ce lundi soir (17h GMT+1) au stade Al-Thumama pour le compte de la 1ère journée du groupe A. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute l’un des gros chocs de cette première journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022. Le Sénégal et les Pays-Bas s’affrontent ce lundi soir (17h GMT+1) au stade Al-Thumama de Doha. Un match qui s’annonce comme une finale entre les deux favoris du groupe A.

Malgré les absences de Memphis Depay (l’ancien attaquant de l’OL n’est pas totalement apte à jouer 90 minutes a fait savoir son entraîneur) et de Sadio Mané, le spectacle devrait être au rendez-vous avec deux équipes qui disposent d’effectifs truffés de talents.

Pour ce match, le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, a opté pour un 4-3-3 avec Diatta, Dia et Sarr en attaque et le trio I.Gueye-N.Mendy-P.Gueye qui forme l’entrejeu sénégalais. Les cages sont gardées par Edouard Mendy tandis que Cissé et Koulibaly composent la charnière centrale. En face, Louis Van Gaal aligne un 3-4-1-2 avec Berwijn et Janssen soutenu par Gakpo. Aké Nathan qui dispute sa première Coupe du monde forme l’axe défensif avec de Ligt et Van Dijk.

Les compositions officielles des deux équipes:

Sénégal : E.Mendy – Sabaly, Cissé, Koulibaly, Diallo – Kouyaté, N.Mendy, I.Gueye – Diatta, Dia, Sarr

Pays-Bas : Noppert – De Ligt, Van Dijk, Aké – Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind – Gakpo – Bergwijn, Janssen