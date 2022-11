Mondial 2022: les compos officielles de France vs Australie

La France, championne du monde en titre, fait son entrée dans le Mondial 2022 ce mardi soir contre l’Australie dans le groupe D. Découvrez les compos officielles de ce duel.

La première journée de groupe de la Coupe du monde 2022 se poursuit ce mardi soir, avec l’entrée en lice de la France. Le tenant du titre sera opposé à l’Australie (20h, GMT+1), dans une rencontre totalement à sa portée. Malgré plusieurs forfaits de dernière minute, notamment celui de Karim Benzema, les Bleus disposent d’un effectif assez étoffé pour remporter tranquillement ce duel et profiter du nul entre la Tunisie et le Danemark (0-0) pour prendre le lead de sa poule.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a aligné son équipe en 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d’Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Kylian Mbappé est aligné en attaque avec Giroud et Dembélé. De leur côté, les Socceroos optent pour un 4-3-3 avec Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Harry Souttar et Aziz Behich en défense. Devant, on retrouve Mathew Leckie, Mitchell Duke et Craig Goodwin dans le trio d’attaque.

Les compos officielles

France : Lloris – Pavard, Konaté, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud

Australie : Ryan – Atkinson, Rowles, Souttar, Behich – McGree, Mooy, Irvine – Leckie, Duke, Goodwin