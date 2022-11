Mondial 2022: les 129 arbitres de la compétition en stage à Doha dès jeudi

Selon les informations de L’Equipe ce mercredi, tous les 129 arbitres retenus pour diriger les matchs de la coupe du monde 2022 seront en stage au Qatar à partir de ce jeudi.

La Coupe du monde 2022 débute dans moins de deux semaines, et l’accent est désormais mis sur les derniers préparatifs. Si les nations qualifiées dévoilent peu à peu la liste de leurs joueurs convoqués pour la compétition, la FIFA s’affaire également pour préparer au mieux les juges des rencontres. Ainsi, les 129 arbitres retenus pour le tournoi, notamment 36 centraux, 69 assistants et 24 VAR, se sont envolés ce mercredi pour Doha selon les informations de L’Équipe. D’après le média français, ils y débuteront un stage ce jeudi qui durera jusqu’au début du Mondial (20 novembre).

« Sachant qu’ils ont déjà été soigneusement briefés et accompagnés depuis leur nomination (en mai dernier), que ce soit dans leurs Championnats nationaux ou dans les compétitions internationales, l’objectif de ce séminaire est de peaufiner au mieux leur préparation », a expliqué Pierluigi Collina, qui dirige la commission des arbitres de la FIFA, à L’Équipe. L’ancien arbitre a également annoncé qu’un tournoi sera organisé, pendant ce stage, pour mettre les arbitres dans les meilleures conditions en vue de la compétition.

« On leur fournira tout le soutien logistique dont ils ont besoin, avec des préparateurs physiques et des équipes médicales. À Doha, on a organisé un tournoi avec des équipes locales pour tous les mettre (les centraux, les assistants et les VAR) dans les conditions de la compétition avant leur premier match du Mondial (ce tournoi durera jusqu’au 26 novembre pour préparer au mieux ceux qui ne commenceront pas la compétition). Le temps qu’ils vont passer ensemble va aussi servir à consolider l’esprit d’équipe, déjà très fort entre eux », a-t-il poursuivi.

Si les joueurs ont hâte d’en découdre aux yeux du monde entier, ils peuvent se rassurer, les arbitres seront également prêts pour que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possibles.