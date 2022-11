Mondial 2022: le Sénégal qualifié en huitièmes de finale si…

Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2022 ce mardi (16, GMT+1) contre l’Equateur, à l’occasion de la troisième journée du groupe A. Découvrez les différents scénarios qui pourraient qualifier les Lions de la Teranga pour les huitièmes de finale.

Annoncé pour être la plus grande chance du continent africain d’aller loin dans cette Coupe du monde 2022, le Sénégal a connu un début de compétition très mitigé. Privé de Sadio Mané, forfait pour le tournoi, les protégés d’Aliou Cissé se sont inclinés lors de la première journée du groupe A contre les Pays-Bas (2-0), avant de se relancer contre le Qatar, pays hôte, sur le score de 3-1. Une victoire qui a eu le mérite de maintenir les espoirs du champion d’Afrique en titre dans la compétition.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Face à l’Equateur ce mardi après-midi, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules, les Sénégalais devront aller chercher leur billet pour les huitièmes de finale. Et la première option qui les qualifie directement est une victoire contre les Équatoriens. Avec trois points dans la compétition, à l’heure actuelle, le Sénégal en compterait 6 en cas de succès contre les coéquipiers de Enner Valencia et décrochera son ticket pour le tour suivant.

En revanche, si les Lions de la Teranga n’arrivaient pas à l’emporter contre l’Equateur, ils devront alors coûte que coûte décrocher le match nul et espérer que les Pays-Bas perdent par au moins trois buts d’écart (ou deux buts d’écart en marquant moins de buts que le Sénégal) contre le Qatar.

Vous l’aurez compris, le scénario le plus simple pour les Sénégalais c’est de s’imposer contre les Équatoriens. Rendez-vous dans l’après-midi de ce mardi, à 16h (GMT+1), pour savoir si le champion d’Afrique en titre verra les huitièmes de finale du Mondial 2022 après avoir échoué en phase de poules en Russie.

Qatar 2022 | Classement groupe A # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Pays-Bas v n > 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Equateur v n > 2 1 1 0 3 1 2 4 3 Senegal d v > 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Qatar d d > 2 0 0 2 1 5 -4 0