Mondial 2022: le Sénégal est «le meilleur espoir de l’Afrique» au Qatar

Champions d’Afrique en titre, les Lions de la Téranga, avec leur contingent de superstars, sont capables d’aller au-delà des phases de groupe lors de la Coupe du monde 2022 qui démarre ce dimanche, a déclaré l’ambassadeur du Sénégal au Qatar aux médias qataris.

La participation des Lions de la Téranga à cet événement sportif international majeur réunissant 32 pays est un moment influent pour le continent africain, a déclaré Mouhamed Habibou, ajoutant que les supporters sénégalais, tant du Sénégal que de ceux résidant au CCG (conseil de coopération des États arabes du Golfe), en Europe et aux États-Unis, se dirigent vers Doha pour soutenir leur équipe nationale.

Le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2002, sa toute première, et a immédiatement eu un impact en battant notamment la France, championne en titre, en phase de groupe, avant d’être éliminé par la Turquie en quart de finale. Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2014, ils sont maintenant prêts à faire leur troisième apparition après avoir battu l’Égypte lors des éliminatoires.

Habibou a ajouté que le Sénégal, ainsi que d’autres pays africains qualifiés tels que le Maroc, le Ghana, la Tunisie et le Cameroun, aspirent à bien représenter le continent africain pendant le tournoi à travers des réalisations sportives et des performances artistiques qui reflètent la culture africaine.

Le Sénégal a été placé dans le groupe A aux côtés du Qatar, de l’Équateur et des Pays-Bas. Le 21 novembre, les Lions de la Teranga affronteront les Pays-Bas lors de leur premier match du tournoi. Seules trois équipes africaines ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. En plus de la sélection sénégalaise, le Cameroun et le Ghana ont également disputé une fois ce tour.