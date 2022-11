Mondial 2022: le Qatar, premier pays hôte à perdre son match inaugural

Défait ce dimanche par l’Equateur (0-2) en ouverture de la Coupe du monde 2022, le Qatar est devenu le premier pays hôte à perdre son match inaugural depuis la création du Mondial selon Opta

La Coupe du monde 202 débutait ce dimanche après-midi par le match inaugural entre le Qatar, pays hôte, et l’Equateur. Sans aucune maîtrise technique et collective, et totalement dépassés dans les duels, les qataris se sont logiquement inclinés sur le score de 0-2. Enner Valencia, qui s’est offert un doublé (16è SP et 32è), s’est chargé de punir les locaux. Une défaite dès la première journée de groupe, qui fait entrer le Qatar négativement dans l’histoire du Mondial.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 TUN - : - AUS < >

En effet, selon Opta c’est la première fois, depuis la création de la Coupe du monde en 1930, qu’un pays hôte perd le match d’ouverture de la compétition. Avant cette défaite du Qatar, le bilan du premier match des pays hôte était de 16 victoires et 6 nuls (Angleterre 1966, Mexique 1970, Espagne 1982, États-Unis 1994, Japon 2002 et Afrique du Sud 2010).

Le Qatar affrontera le Sénégal ce vendredi pour son deuxième match dans la poule A. Les Al-Annabi devront s’imposer coûte que coûte pour ne pas devenir le second pays hôte après l’Afrique du Sud en 2010 à échouer en phase de poules. Et pour éviter une telle désillusion, la sélection qatarienne devra proposer un bien meilleur visage que celui affiché contre l’Equateur, pour avoir une chance de vaincre les Lions de la Teranga.