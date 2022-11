Mondial 2022: « le match était bizarre », le sélectionneur argentin après la défaite contre l’Arabie Saoudite

En conférence de presse ce mardi, après la défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2), le sélectionneur Lionel Scaloni a tenté de trouver une explication à la grosse contre-performance des siens.

C’est la première grosse sensation de cette Coupe du monde 2022. Alors qu’il partait largement favori contre l’Arabie Saoudite, l’Argentine s’est inclinée sur le score de 2-1, lors de la première journée du groupe C. Une totale désillusion qui a surpris toute la planète foot, d’autant plus que l’Albiceleste avait ouvert la marque en début de rencontre grâce à Lionel Messi (SP). Présent en conférence de presse après cette défaite, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a tenté d’expliquer ce début catastrophique des siens dans ce Mondial.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

« On savait comment joue l’Arabie Saoudite, on a préparé le match pendant une semaine », a-t-il d’abord lancé, avant de s’emporter contre l’arbitrage. « La nouvelle technologie, c’est comme ça, même si les hors-jeu sont millimétrés. C’est difficile d’encaisser cette défaite, en 4-5 minutes ils nous ont mis 2 buts. Je crois que ce sont leurs deux 2 tirs cadrés. On n’a pas d’autre choix que de se relever. On ne doit pas analyser ça à outrance.

C’est un jour triste, mais il faut se lever et continuer. La première période était pour nous. À la mi-temps, on s’est dit que le match était bizarre et qu’un but pouvait changer les choses. Et c’est ce qui s’est passé. Ensuite, on verra ça avec plus de calme, et je n’ai pas encore parlé avec les joueurs. Ils ont mal, mais voudront gagner les prochains matchs », a-t-il ajouté.

L’ancien de la Deportivo Corogne a ensuite accepté la défaite, avant de se projeter sur les prochaines rencontres: « On sait que dans un Mondial, ça peut se passer comme ça. Perdre, ce n’est jamais bon, surtout quand on a la sensation que le match nous échappe et que quand on s’en rend vraiment compte, il y a 1-2. Heureusement, il reste deux matchs. On a fait une bonne première période et si ça s’était bien passé, on aurait mené 2-0.

Logiquement, ils (l’Arabie Saoudite, NDLR) ont eu du soutien parce qu’ils sont voisins, donc ils en ont tiré de la force. Mais c’est une bonne équipe. La défaite s’est jouée à des millimètres. On accepte cette nouvelle règle. Il faut féliciter l’adversaire et préparer le match suivant ». Samedi soir face au Mexique, L’Argentine devra absolument s’imposer.