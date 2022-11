Mondial 2022: le Maroc tient tête à la Croatie

Le Maroc et la Croatie s’affrontaient ce mercredi au stade Al Bayt, dans le cadre de la première journée du groupe F de la Coupe du monde. Et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (0-0).

L’Afrique ne décrochera pas non plus ce mercredi sa première victoire dans cette Coupe du monde. En piste cet matin au stade Al Bayt, le Maroc a fait match nul avec la Croatie. Les deux équipes se sont en effet quittées sur le score nul et vierge (0-0), à l’occasion de la première journée du groupe F. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, alors que la Belgique, favorite du groupe, affronte le Canada dans la soirée.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

Dans ce match riche en spectacle mais sans but, les Lions de l’Atlas ont été les premiers à se signaler. Très agressifs au coup d’envoi avec un pressing tout terrain, les poulains du sélectionneur Walid Regragui causaient de problèmes à la bande à Luka Modric, obligée de commettre de nombreuses fautes pour se sortir de cette étrenne.

Mais les Lions de l’Atlas ne profitaient pas de ce temps fort avec plusieurs ratées à l’instar d’un coup franc bien placé, mal exploité par Hakim Ziyech. Ce qui aurait pu leur coûter cher quand Kramaric et Vlasic se pointaient devant les cages de Bounou qui a dû sortir le grand jeu pour garder les chances des Lions intactes. Les deux équipes rentrent donc au vestiaire avec un score de 0-0.

La seconde période a été à l’image de la première avec les 22 acteurs qui se rendaient coup pour coup. L’équipe chérifienne obtenait notamment deux grosses occasions dans ce deuxième acte. D’abord par Mazraoui, sorti un peu plus tard sur blessure, dont la tête plongeante fut détournée par Livakovic . Ensuite par Hakimi qui a sollicité à nouveau Livakovic avec un missile sur coup franc. Score final:0-0.

Walid Regragui satisfait du résultat

« On a beaucoup couru, il y avait beaucoup de mouvement, ils ont une qualité technique au-dessus de la moyenne. On a essayé d’être en bloc, de leur causer des problèmes. On a voulu peut-être trop les respecter par moments. On a mis beaucoup d’intensité… C’est un bon résultat contre les vices Champions du monde, commencer par un nul ça nous laisse deux matchs pour nous qualifier », a réagi Walid Regragui, rapporté par BeIn sport, qui se satisfait de ce petit point pris.

« Quand on voit le rythme élevé qu’il y a eu dans le match, il faut faire les efforts et le public a aidé les joueurs à pouvoir le faire. C’est dommage, le peu d’opportunités qu’on pouvait avoir, on ne les a pas concrétisées, on a aussi eu du déchet au milieu de terrain. On va continuer à travailler, il nous reste 4 jours pour récupérer avant la Belgique », a ajouté le sélectionneur marocain qui reconnait qu’il y avait de place pour faire un résultat autre que le nul dans cette rencontre.

Le Maroc affronte la Belgique dimanche prochain pour son deuxième match dans cette poule. Et pour cette fois, les Lions de l’Atlas vont devoir aller chercher la victoire.