Mondial 2022: « Le Ghana n’a aucune chance dans le Groupe H, je dis bien aucune chance »

Alors que le Ghana lance sa Coupe du monde 2022 face au Portugal jeudi prochain, l’ancien entraineur turc de Kaizer Chief et d’Orlando Pirates, Muhsin Ertugral, ne voit pas les Black Stars sortir du groupe H composé également de l’Uruguay et de la Corée du Sud.

De toutes les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2022, le Ghana est sans doute la plus malchanceuse. Les Black Stars ont hérité de la poule la plus difficile du tournoi, la case H où logent le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud. Un groupe difficile avec des locataires habitués de cette joute mondiale.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Mais l’équipe ghanéenne n’est pas non plus novice dans ce tournoi où elle a déjà réussi à atteindre les quarts de finale, éliminée justement par l’Uruguay d’un certain Luis Suarez. Et pour cette édition, les hommes du sélectionneur national Otto Addo, ambitionnent de faire mieux que lors du Mondial Sud-africain.

Un objectif que ne partage pas l’entraineur turc Muhsin Ertuğral. L’ancien coach des clubs sud-africains Kaizer Chiefs et Orlando Pirate ne voit pas les Black Stars dépasser le premier tour. « … Pour moi, le Ghana n’a aucune chance dans ce groupe, aucune chance…« , a déclaré l’entraineur turc dans des propos rapportés par Ghanasoccernet.

En attendant de voir si Muhsin Ertuğral a raison ou pas, le stage de préparation de l’équipe ghanéenne montre que les poulains du sélectionneur Otto Addo ont une chance de se qualifier au moins pour les huitièmes de finale. Le capitaine André Ayew et ses coéquipiers ont signé deux victoires pour une défaite lors de leurs trois dernières apparitions, battus par le Brésil (3-0) avant de s’imposer face au Nicaragua (1-0) et la Suisse (2-0).