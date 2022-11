Mondial 2022: la vente d’alcool interdite à l’intérieur et aux abords des stades

Dans un communiqué publié ce vendredi, la FIFA a officialisé l’interdiction de la vente d’alcool à l’intérieur et aux alentours des stades qui vont accueillir la Coupe du monde 2022 au Qatar.

C’était annoncé par certains médias ce vendredi matin, c’est désormais officialisé par la FIFA. Alors qu’il était autorisé dans un premier temps, la vente d’alcool dans les stades et aux alentours est désormais interdite au Qatar durant le Mondial 2022, qui débute dimanche prochain. Une décision prise suite à une demande la famille royale, qui aurait mis la pression à la FIFA la nuit dernière. L’instance faîtière du football mondial a annoncé la nouvelle via un communiqué.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

“Suite à de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la FIFA, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au FIFA Fan Festival™, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés. Les points de vente situés à l’intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés. Cette décision n’aura aucune conséquence sur la vente de Bud Zero, qui reste donc disponible dans l’ensemble des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Les autorités du pays hôte et la FIFA veilleront à ce que les stades et leurs alentours offrent une expérience agréable, respectueuse et plaisante pour tous”, peut-on lire dans la publication de l’instance dirigée par Gianni Infantino.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Pour rappel, Budweiser, marque de bière sponsor de la Coupe du monde au Qatar, a signé un partenariat de 75 millions de dollars avec la FIFA pour avoir le droit de vendre ses bières pendant la compétition. La FIFA a adressé un message à son partenaire dans le même communiqué: “Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension de AB InBev’s (groupe qui détient la marque Budweiser, ndlr) et son soutien continu à notre implication conjointe pour approvisionner tout le monde lors de la Coupe du monde 2022. » «Well, this is awkward…» que l’on peut traduire par : «Bon, c’est gênant…», a juste posté la marque américaine sur Twitter en réponse à la FIFA.