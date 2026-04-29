LDC, Bayern: Joshua Kimmich prévient déjà le PSG

Le duel entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est loin d’avoir livré son verdict. Après un match aller spectaculaire remporté par les Parisiens (5-4), les regards sont déjà tournés vers la manche retour, programmée en Allemagne, où tout reste possible. Dans les rangs bavarois, la confiance demeure intacte. Malgré le revers concédé au Parc des Princes, les joueurs de Vincent Kompany refusent de céder au doute. À commencer par Joshua Kimmich, qui a affiché sa détermination au coup de sifflet final.

Le milieu allemand s’est montré clair : pour espérer se qualifier, le Bayern devra s’imposer, et le groupe en est pleinement conscient. « Nous devons gagner, c’est évident. Mais au vu du match, tout le monde peut croire que c’est possible, nous les premiers », a-t-il assuré, convaincu que son équipe a les ressources pour renverser la situation. Au regard du scénario du match aller, riche en occasions et en rebondissements, les Munichois peuvent effectivement nourrir des espoirs. Dans leur antre, portés par leur public, ils tenteront de faire basculer cette demi-finale de Ligue des champions de l’UEFA.





