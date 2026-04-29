LDC, Arsenal: Mikel Arteta s’attend à un combat titanesque face à l’Atlético

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions, Mikel Arteta anticipe un duel intense contre l’Atlético de Madrid. L’entraîneur d’Arsenal, confiant dans la régularité de son équipe, veut croire à un exploit à l’extérieur.

À la veille d’un rendez-vous majeur, Mikel Arteta ne s’attend à rien d’autre qu’un combat de tous les instants. L’entraîneur d’Arsenal s’est exprimé avant la demi-finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, prévue ce mercredi soir. Portés par leur succès étriqué face à Newcastle United en championnat le week-end dernier, les Gunners abordent cette rencontre avec confiance. Mais le technicien espagnol reste lucide sur l’ampleur du défi.

En conférence de presse, Arteta a salué l’expérience et la solidité de son adversaire : « Ce sera un match très difficile. C’est une équipe habituée à cette compétition, qui mérite pleinement sa place à ce stade au regard de son parcours. » Conscient des exigences d’une telle affiche, l’entraîneur londonien insiste néanmoins sur les qualités de son groupe : « Nous savons à quoi nous attendre, mais nous avons montré en Europe, sur tous les terrains, de quoi nous étions capables. » Avant de conclure avec ambition : « Nous avons été réguliers. Il faudra jouer avec confiance, avec détermination, pour venir ici et tenter de gagner. »





