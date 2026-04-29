«Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde», Seedorf après PSG 5-4 Bayern

Clarence Seedorf n’a pas tari d’éloges sur Khvicha Kvaratskhelia après la victoire spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4), mardi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Auteur d’un doublé décisif, l’international géorgien a pesé de tout son poids sur la rencontre, relançant les siens à deux moments clés et permettant aux Parisiens de prendre un léger avantage avant le match retour.

Consultant pour Amazon Prime, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan s’est montré dithyrambique : « Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde et il ne fera que progresser. » Seedorf a notamment salué la palette complète de l’ailier parisien, capable d’influencer le jeu dans différentes zones : « Je ne sais pas s’il restera cantonné à gauche, car il sait toujours quoi faire selon les situations. Il porte l’équipe dans certains moments, j’apprécie son intelligence. » Avant de conclure, admiratif : « C’est un joueur incroyable, capable de faire la différence partout sur le terrain. »





