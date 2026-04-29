«Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde», Seedorf après PSG 5-4 Bayern
Après la victoire spectaculaire du PSG face au Bayern Munich, Clarence Seedorf a encensé Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé décisif. L’ancien Milanais voit en l’ailier géorgien le joueur le plus impressionnant du moment.
Clarence Seedorf n’a pas tari d’éloges sur Khvicha Kvaratskhelia après la victoire spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4), mardi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Auteur d’un doublé décisif, l’international géorgien a pesé de tout son poids sur la rencontre, relançant les siens à deux moments clés et permettant aux Parisiens de prendre un léger avantage avant le match retour.
Consultant pour Amazon Prime, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan s’est montré dithyrambique : « Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde et il ne fera que progresser. » Seedorf a notamment salué la palette complète de l’ailier parisien, capable d’influencer le jeu dans différentes zones : « Je ne sais pas s’il restera cantonné à gauche, car il sait toujours quoi faire selon les situations. Il porte l’équipe dans certains moments, j’apprécie son intelligence. » Avant de conclure, admiratif : « C’est un joueur incroyable, capable de faire la différence partout sur le terrain. »