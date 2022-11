Mondial 2022: la Suisse met en garde le Cameroun

Adversaire du Cameroun dans le groupe G, la Suisse ne compte pas faire de la figuration dans cette Coupe du monde 2022. La Nati est décidé à aller très loin dans ce tournoi.

A l’instar du Ghana logé dans le groupe H au Mondial 2022 aux côtés du Portugal, de l’Uruguay et de la Corée du Sud, le Cameroun n’est pas non plus bien loti avec les Lions Indomptables qui sont tombés dans la poule G en compagnie du Brésil, de la Suisse et de la Serbie.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Un groupe relevé, à priori, où les Auriverdes sont favoris. Si la première place qualificative pour les huitièmes de finale devrait aller chez les Brésiliens, le second billet va se disputer entre les autres locataires de cette case. Un duel que la Suisse entend bien remporter.

Habituée de cette joute mondiale, la Nati compte aller loin dans cette compétition au Qatar. C’est en tout cas l’objectif fixé par son entraineur Murat Yakin. «Je ne briderai aucun de mes joueurs qui rêve d’une victoire en Coupe du monde, a confié l’entraineur de la Nati au micro de Keystone-ATS. J’ai mes convictions, avoue-t-il.

« Mais je préfère les garder pour moi pour rester uniquement dans le cadre du sport durant le tournoi. Notre groupe est très relevé. Mais on ne doit pas oublier que nos adversaires nous considèrent désormais aussi comme une équipe capable de poser bien des problèmes. Je suis sûr que les Brésiliens nous étudient sans relâche.…. »

Je suis heureux de voir que nous avons placé la barre très haute. Je ne briderai aucun de mes joueurs qui rêvent d’une victoire en Coupe du monde. J’assume de telles ambitions. Je crois mon équipe assez forte battre un adversaire comme le Brésil. Je veux que l’équipe se concentre uniquement sur ce qu’elle doit faire sur le terrain pour gagner. Qu’elle l’aborde comme les deux premiers contre le Cameroun et le Brésil», a-t-il conclu. Pour rappel, la Suisse lance son tournoi face au Cameroun, le jeudi 24 novembre 2022 au Al Wakrah Sports Club, à partir de 10 heures (GMT).