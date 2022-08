Mondial 2022: la sécurité sera « très stricte » selon Gianni Infantino

Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche après l’inauguration d’un terrain de football au Costa Rica, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a abordé le côté sécuritaire de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar.

Le 20 novembre prochain, les 32 meilleures nations du monde vont se réunir au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Une compétition qui promet d’être spectaculaire selon les organisateurs, qui attendent environ deux millions de personnes. Un nombre qui soulève évidemment des questions sur l’aspect sécuritaire du tournoi. Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche au Costa Rica, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rassuré sur le sujet.

« Tous les fans du monde entier sont les bienvenus pour célébrer, faire la fête, regarder les matches. Mais si quelqu’un veut venir et créer des bagarres ou autre, évidemment il ne sera pas le bienvenu et nous allons tous être très stricts, car la sécurité de chacun est la chose la plus importante« , a expliqué le dirigeant de l’instance mondiale, avant de poursuivre. « Nous allons avoir les fans de tous les pays dans la même ville, pas seulement les fans des deux pays qui jouent un match un jour, tout le monde sera là tout le temps« .

Infantino a ensuite abordé l’organisation du tournoi qu’il estime plutôt compliqué. « La préparation, bien sûr, n’est pas simple, ce n’est pas facile, il y a beaucoup de questions qui doivent être examinées en termes de sécurité, d’hébergement, de transport et tous les efforts possibles et imaginables sont faits pour que ce soit une fête pour tous« , a ajouté le Suisse, avant de promettre “une expérience unique” pour “les fans de football” qui effectueront le déplacement au Qatar.

Une organisation sous fond de polémiques

Même si la FIFA promet une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle et unique au Qatar, l’organisation fait face à d’énormes polémiques. Il y a d’abord les abus subis par les travailleurs qui interviennent dans la construction des stades, dénoncés par Amnesty International. Selon les chiffres du Guardian en février 2021, 6 500 travailleurs auraient trouvé la mort pendant ces travaux. Plusieurs voix à travers le monde se sont élevées pour réclamer le boycott du tournoi. Des manifestations durant la compétition ne sont donc pas exclues. Dernièrement, c’est l’ex international allemand Philipp Lahm qui a annoncé qu’il ne suivrait cette édition du Mondial.

« Je ne fais pas partie de la délégation et je n’ai pas l’intention de faire le voyage en tant que supporter. Je préfère rester chez moi. Les droits de l’homme doivent jouer un rôle plus important dans l’attribution des compétitions (…) Cela ne devrait plus se reproduire à l’avenir. Les droits de l’homme, la taille du pays… tout cela n’a semble-t-il pas été pris en compte », avait déclaré la légende du Bayern Munich pour Kicker.

Il y a ensuite les questions autour des droits des LGBT. Au Qatar, l’homosexualité est un crime passible de la peine de mort et aucune exception ne sera faite à cause du Mondial 2022. Il y a quelques mois, Abdullah Al Ansari, responsable de la sécurité du tournoi, avait d’ailleurs prévenu: «si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c’est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du monde».

L’alcool et le sexe hors mariage interdits

Et comme si tout cela ne suffisait pas, les fans qui vont effectuer le déplacement au Qatar devront se priver de plusieurs choses. En effet, l’alcool et le sexe hors mariage sont interdits dans le pays. Les sanctions pour les violations de ces règles peuvent aller jusqu’a une peine d’emprisonnement. D’ailleurs, une source contactée par RMC sport avait déclaré, il y a quelques mois:

“ le sexe est pas à l’ordre du jour, sauf si vous venez en couple. Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir lors de ce tournoi. Il n’y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit garder la tête froide, sauf s’il veut risquer de se retrouver en prison. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés.” En ce qui concerne l’alcool, la distribution ne sera autorisée que dans certains points très contrôlés durant le tournoi, notamment dans les carrés VIP des tribunes.