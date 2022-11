Mondial 2022: la pré-liste du Ghana avec Lamptey et Williams

L’entraineur de l’équipe nationale du Ghana, Otto Oddo, a publié sa liste des joueurs présélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde 2022. Un groupe de 55 Black Stars avec les nouvelles recrues Lamptey et Williams.

A l’instar du Cameroun, du Sénégal, du Maroc ou de la Tunisie, tous qualifiés, le Ghana s’active également pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Logés dans le groupe H, dit de la mort, les Black Stars auront fort à faire face au Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud. De gros morceaux habitués de cette joute mondiale avec les Lusitaniens et la Céleste qui font office de favoris.

Mais l’équipe ghanéenne n’est pas non plus novice dans ce tournoi où elle a déjà réussi à atteindre les quarts de finale, éliminée justement par l’Uruguay d’un certain Luis Suarez. Et pour cette édition, les hommes du sélectionneur national Otto Addo, ambitionnent de faire mieux que lors du Mondial Sud-africain.

Pour mener à bien sa mission, le technicien local a fait appel à un groupe élargi à 55 joueurs. Un effectif dans lequel, l’ancien international ghanéen puisera pour concocter sa liste définitive pour le périple qatari. Dans cette première liste, on retrouve les habitués comme les frères Ayew (André et Jordan), Moubarak Wakaso ou encore le milieu défensif d’Arsenal, Thomas Partey. Les binationaux Inaki Williams et Tariq Lamptey sont également retenus.

La pré-liste du Ghana:

Maltraité par le Brésil en amical

Les Black Stars ont livré en fin septembre dernier deux rencontres amicales. D’abord face au Brésil soldé une défaite écrasante (0-3) puis contre le Nicaragua où l’équipe ghanéenne a difficilement arraché un 1-0. Un bilan mitigé qui a fait craindre le pire aux autorités locales qui avaient initié deux journées de jeunes et de prières pour implorer le Tout-Puissant d’aider les coéquipiers d’André Ayew de ramener le trophée au pays.

Pour rappel; le Ghana démarre son tournoi face au Portugal, le 24 novembre 2022, au stade 974 situé à Doha. La bande à Thomas Partey affrontera ensuite la Corée du Sud (28 novembre) et l’Uruguay (2 décembre) lors de la dernière journée des phases de groupe. L’équipe ghanéenne doit finir dans les deux premiers pour se qualifier pour les huitièmes de finale.