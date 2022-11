Mondial 2022: la liste officielle des États-Unis, avec Christian Pulisic

Dans la nuit de mercredi, le sélectionneur des États-Unis, Gregg Berhalter, a communiqué sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre).

A seulement quelques jours du Mondial 2022 au Qatar, les nations qualifiées peaufinent les derniers détails avant le coup d’envoi de la compétition. Après la France et le pays de Galles, les États-Unis ont dévoilé leur liste pour la messe du football mondial ce mercredi soir, en grande pompe depuis New York. Absente en Russie il y a 4 ans, la sélection américaine se rendra en terre qatarie avec un groupe de 26 joueurs.

Le sélectionneur national Gregg Berhalter a sans surprise fait appel à ses jeunes talents notamment, Christian Pulisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (BvB) ou encore Timothy Weah (LOSC). On retrouve aussi le joueur de Leeds, en Premier League, Tyler Adams.

Logé dans le groupe B, en compagnie du pays de Galles, son premier adversaire le 21 novembre prochain, à l’Angleterre qu’elle affrontera le 25 novembre et à l’Iran (29 novembre), la team USA a une revanche à prendre sur elle même et devra batailler pour accéder au second tour de la compétition.

Le groupe des Etats Unis pour le Mondial 2022