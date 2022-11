Mondial 2022: la liste officielle de la France, avec Benzema et Mbappé

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce mercredi soir sa liste de 25 joueurs pour la Coupe du Monde 2022. Sans surprise, on retrouve les deux éléments offensifs majeurs des Bleus, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Plus que quelques jours, et la planète entière aura les yeux rivés sur le Qatar, pour suivre les matches de la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). En attendant le début de la compétition, les nations qualifiées commencent à dévoiler leur liste de joueurs retenus. Après la Croatie, le Japon, la Suisse ou encore l’Australie, c’est au tour de la France de se prêter au jeu ce mercredi soir.

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a en effet dévoilé son groupe de 25 joueurs pour la compétition. « Ce n’est pas la plus facile, mais les circonstances font qu’à cette période mes collègues sélectionneurs sont confrontés aux mêmes difficultés. Des joueurs peuvent se blesser ce soir. Cela accentue la réflexion, avant la décision« , a d’abord lancé l’ancien joueur sur TF1, rapporté par RMC Sport, avant de communiquer les noms.

Sans surprise, on retrouve les stars du PSG et du Real Madrid, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les deux joueurs seront particulièrement attendus pour mener la France vers sa deuxième couronne consécutive. Victimes de pépins physiques dernièrement, avec leurs clubs respectifs, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé ou encore Lucas Hernandez feront le voyage au Qatar. À noter la présence des deux jeunes prodiges du Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, qui disputeront leur première Coupe du monde.

La liste de la France

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais), Alphonse Aréola (West Ham)

Défenseurs : Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Milieux : Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM), Jordan Veretout (OM), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Attaquants : Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kingsley Coman (Bayern Munich)

