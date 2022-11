Mondial 2022: la liste officielle de la Croatie, avec Luka Modric

Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalić, a publié ce mercredi, sa liste définitive de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2022. Sans surprise, on y retrouve le capitaine Luka Modric.

Plus que quelques jours, et la planète entière aura les yeux rivés sur le Qatar, pour suivre les matches de la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). En attendant le début de la compétition, les nations qualifiées commencent à dévoiler leur liste de joueurs retenus. Alors qu’elle avait déjà rendu publique une pré-liste de 34 éléments pouvant participer au tournoi en terre qatarie, la Croatie a tranché dans le vif pour ne garder que 26 heureux élus.

Sans surprise, le capitaine de la sélection et virtuose du Real Madrid, Luka Modric, fera le voyage au Qatar. Le maître enchanteur de 37 ans disputera là, probablement, son dernier mondial. Pour le reste, on note peu de surprises avec les présences des vétérans Domagoj Vida (AEK Athènes), Dejan Lovren (Zenit), Ivan Perišić (Tottenham) ainsi que des cadres comme Mateo Kovacic (Chelsea) et Marcelo Brozovic (Inter Milan).

En revanche, les gardiens Dominik Kotarski (PAOK) et Nediljko Labrovic (Rijeka), les défenseurs Duje Ćaleta-Car (Southampton) et Marin Pongračić (Lecce), les milieux Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb) et Josip Mišić (Dinamo Zagreb) ainsi que les attaquants Josip Brekalo (VfL Wolfsbourg) et Antonio Čolak (Glasgow Rangers) passent à la trappe.

Pour rappel, la Croatie débute son Mondial contre le Maroc (23 novembre), avant d’affronter le Canada (27 novembre) et la Belgique (1er décembre) dans le groupe F. Les coéquipiers de Luka Modric sont favoris dans cette poule au même titre que les Diables Rouges.

Le groupe de la Croatie

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivušić (Osijek) et Ivo Grbic (Atlético de Madrid)

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Josip Juranović (Celtic Glasgow), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanišić (Bayern Munich), Martin Erlić (Sassuolo) et Josip Šutalo (Dinamo Zagreb)

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Stade Rennais), Kristijan Jakić (Eintracht) et Luka Sučić (RB Salzbourg)

Attaquants : Ivan Perišić (Tottenham), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) et Marko Livaja (Hajduk Split)