Mondial 2022: la liste officielle de la Belgique, avec Hazard et Lukaku

Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a dévoilé ce jeudi un groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Eden Hazard fera tout de même le voyage au Qatar. Blessé, Romelu Lukaku fait aussi partie de la liste.

La Belgique est sans doute l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde 2022. Et pour tenter de réaliser cet exploit au Qatar, le sélectionneur Roberto Martinez a fait appel à toute sa génération dorée. Ce jeudi, le technicien belge a annoncé son groupe de 26 joueurs pour la compétition, et on y retrouve Eden Hazard. Malgré un temps de jeu quasi-inexistant au Real Madrid depuis plusieurs années, l’ancien virtuose de Chelsea garde la confiance de son sélectionneur.

L’autre incertitude de cette liste concernait Romelu Lukaku, blessé depuis plusieurs semaines avec l’Inter. Mais le géant buteur fera également partie de l’aventure en terre qatarie. Il est « médicalement sur pied » selon le sélectionneur Roberto Martinez, qui s’attend surtout à le faire jouer à partir des huitièmes de finale. Pour le reste, c’est du classique, avec les cadres habituels que sont Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) ou encore Youri Tielemans (Leicester). A noter que Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio et Jason Denayer seront réservistes jusqu’au début du tournoi.

La Belgique débute son Mondial le 23 novembre contre le Canada, avant d’affronter le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre) dans le groupe F. Les Diables Rouges sont évidemment favoris pour sortir leader de cette poule. Ils devront tout de même se méfier de la Croatie d’un certain Luka Modric, finaliste lors de la dernière édition.

Le groupe de la Belgique pour le Mondial

Gardiens: Casteels, Courtois, Mignolet

Défenseurs: Alderweireld, Debast, Dendoncker, Faes, Theate, Vertonghen

Pistons: Carrasco, Castagne, T. Hazard, Meunier

Milieux: De Bruyne, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaquants: Batshuayi, De Ketelaere, Doku, E. Hazard, Lukaku, Mertens, Openda, Trossard