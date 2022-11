Mondial 2022: la liste du Costa Rica est tombée, avec Keylor Navas

Le Costa Rica a dévoilé, ce jeudi, sa liste pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022). Sans surprise, Keylor Navas est convoqué.

Dans moins de trois semaines, les meilleures nations du monde vont se réunir au Qatar, pour disputer le Mondial 2022. Et les pays qualifiés ont commencé par dévoiler leur liste pour la compétition. Après le Japon, c’est au tour du Costa Rica de rendre public son groupe qui effectuera le déplacement au Qatar. Lors du dernier Mondial organisé en Russie, les Costariciens ont été éliminé dès la phase de poule. Ils voudront certainement faire mieux en terre qatarie.

Sans surprise, le sélectionneur costaricien, Luis Fernando Suárez, a convoqué Keylor Navas. Désormais oublié sur le banc du PSG, le gardien de but devra guider ses coéquipiers pendant ce Mondial. On retrouve également deux joueurs évoluant en Angleterre, notamment Jewison Bennet (Sunderland) et Brandon Aguilera (Nottingham Forest). Pour rappel, le Costa Rica est logé dans le groupe E, avec l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. La « Sele » débutera la compétition contre la Roja le 23 novembre prochain.

Le groupe du Costa Rica pour la Coupe du monde 2022

🇨🇷 𝙇𝙊𝙎 𝙀𝙇𝙀𝙂𝙄𝘿𝙊𝙎 🇨🇷



📝 Estos son los convocados para representar a Costa Rica en el Mundial de Catar 2022 🤩🙌



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷#FCRF #LaSele #PuraVidaEnQatar22 pic.twitter.com/oNfkmYSLf5 — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022