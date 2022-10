Mondial 2022: la liste du Cameroun face au Jamaïque en amical

Le Cameroun va affronter le Jamaïque le 9 novembre prochain à Yaoundé, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur national Rigobert Song a appelé 26 joueurs locaux pour l’occasion.

Le Cameroun prépare activement la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Après leur cinglante défaite contre l’Ouzbékistan (0-2) et la Corée du Sud (0-1) lors de la trêve internationale de septembre, les Lions Indomptables vont également disputer deux matchs amicaux, cette fois-ci en novembre prochain. La sélection camerounaise affrontera la Jamaïque le 9 novembre à Yaoundé puis le Panama le 18 novembre aux Emirats Arabes Unis.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Lazio - : - Salernitana Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LYO - : - LIL Serie A 2022-2023 Journée 12 Torino - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna La Liga 2022-2023 Journée 12 Elche - : - Getafe Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR < >

Pour le match à domicile contre la formation jamaïcaine, le sélectionneur national Rigobert Song a dévoilé la liste des joueurs retenus. Et le technicien a fait appel à 26 joueurs locaux. On retrouve notamment l’attaquant de Coton Sport, Patient Wassou (18 ans), qui apparaît souvent dans les présélections et qui avait été convoqué par Song pour les barrages contre l’Algérie en mars.

Reste à savoir si ces talents locaux parviendront à faire forte impression et à convaincre le technicien de les emmener au Qatar en compagnie des expatriés. A noter que le prochain match amical face au Panama se disputera avec le groupe définitif retenu par le sélectionneur des Lions Indomptables.

Pour rappel, le Cameroun est logé dans le groupe G aux côtés du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Les Lions africains démarrent leur compétition face aux Suisses le 24 novembre au stade Al-Janoub à Al-Wakrah. La bande à Vincent Aboubakar disputera ses autres matchs des phases de poule contre la Serbie, le 28 novembre, et le Brésil, le 2 décembre.

La liste du Cameroun contre la Jamaïque