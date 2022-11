Mondial 2022: la liste de la Tunisie avec Wahbi Khazri

Le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a dévoilé ce lundi, sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022. Un groupe de 26 cadres avec le taulier Wahbi Khazri.

La Tunisie s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde consécutive après 2018. Les Aigles de Carthage sont qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Un tournoi où les Tunisiens n’ont jamais dépassé les phases de groupe en cinq participations.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 15 Atalanta 2 : 3 Inter Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 PAR 5 : 0 AUX Serie A 2022-2023 Journée 15 AS Roma 1 : 1 Torino Serie A 2022-2023 Journée 15 MON 3 : 0 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 15 Verona 1 : 2 Spezia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 BRE 2 : 1 TRO Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 MON 1 : 1 REI Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 LIL 1 : 0 ANG Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 NAN 2 : 2 AJA Premier League 2022-2023 Journée 16 BRI 1 : 2 AST Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 FSV Mainz 05 1 : 1 Eintracht Frankfurt Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Sitatunga 0 : 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Panthères 0 : 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Damissa 0 : 0 Dynamique Djougou Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 STR 1 : 1 LOR Premier League 2022-2023 Journée 16 FUL 1 : 2 MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 SC Freiburg 4 : 1 Union Berlin Serie A 2022-2023 Journée 15 AC Milan 2 : 1 Fiorentina < >

Pour cette compétition qui démarre dans une semaine, le sélectionneur national, Jalel Kadri, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués. Le technicien local a fait appel à 26 cadres avec Wahbi Khazri. Les têtes d’affiche comme Talib donc, Youssef Msakni, Ali Maaloul, Ellyes Skhiri, Naïm Sliti, Hannibal Mejbri ou encore Dylan Bronn sont également présents. Le vétéran gardien de but de l’Etoile du Sahel, Aymen Mathlouthi, est aussi convoqué ainsi que le joueur de Caen en Ligue 2 française, Ali Abdi.

En revanche, Jalel Kadri a écarté le milieu offensif Saad Bguir qui évolue à Abah en Arabie Saoudite. L’ailier Saîf-Eddine Khaoui, plus appelé en sélection ces derniers mois, fait aussi partie des absents malgré son bon début de saison avec Clermont. Pas de traces non plus du jeune gardien Sedki Debchi (Espérance Tunis).

Logée dans le groupe D, la Tunisie lance son Mondial le 22 novembre contre le Danemark. Les Aigles de Carthage défieront ensuite l’Australie (26) et la France (30) lors des deux dernières journées des phases de poule.

Le groupe de la Tunisie pour la Coupe du monde:

Gardiens : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen, Aymen Mathlouthi

Défenseurs : Ali Abdi, Mohamed Drager, Ali Maaloul, Wajdi Kechrida, Nader Ghandri, Yassine Meriah, Bilel Ifa, Dylan Bronn, Montassar Talbi

Milieux : Ellyes Skhiri, Ghaylane Chaalali, Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri

Attaquants : Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Naim Sliti, Issam Jebali, Taha Yassine Khenissi, Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri