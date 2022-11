Mondial 2022: la liste de la Serbie avec Milinkovic-Savic

Découvrez la liste de la Serbie pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). La star de l’équipe, Milinkovic-Savic, fait partie du groupe.

Les publications des listes de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 se poursuivent ce vendredi avec la sortie du groupe de la Serbie. Habitués à cette phase finale du Mondial, les Serbes sont logés dans le groupe G aux côtés du Cameroun, du Brésil et de la Suisse.

Pour le voyage au Qatar, le sélectionneur national, Dragan Stojković, a fait appel à 26 joueurs. On retrouve notamment dans cette liste, les cadres de l’équipe tels que Milinkovic-Savic, Mitrovic ou encore Vlahovic. L’ancien joueur du Real Madrid qui évolue désormais du côté de la Fiorentina, Luka Jovic, fait aussi partie des convoqués.

La liste de la Serbie pour le Mondial 2022:

🚨🇶🇦 VOICI LA LISTE DES 26 SERBES CONVOQUÉS PAR DRAGAN STOJKOVIĆ POUR LA COUPE DU MONDE 2022 ! 🇷🇸 pic.twitter.com/ib0iMxC4nl — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) November 11, 2022

Pour rappel, la 22è édition de la Coupe du monde 2022 aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. 32 équipes dont le pays organisateur participeront à la phase finale du tournoi.

Outre les grands favoris dont la France, le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, l’Espagne, l’Angleterre ou encore le Portugal, des nations de niveau inférieur comme l’Iran, l’Arabie Saoudite ou encore le Qatar tenteront aussi de succéder aux Bleus, vainqueurs de la dernière édition en Russie en 2018.

L’Afrique n’est pas non plus en retrait de cette grande messe du foot avec cinq représentants qui iront défendre les couleurs du continent dans le Golfe Persique. Il s’agit du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie et du Ghana.