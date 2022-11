Mondial 2022: la liste de la Pologne avec Lewandowski et sans un taulier

A l’instar de ses pairs appelés pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz, a aussi communiqué sa liste des joueurs retenus pour le voyage au Qatar. Et le technicien local a retenu 26 cadres avec Lewandowski.

Encore 10 jours et la communauté sportive vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. Le plus grand évènement sportif aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. 32 équipes sont en course pour le titre suprême qui sera décerné à la fin des 64 rencontres qui seront disputées à travers les pelouses qataries.

Mais pour le moment, l’heure est à la publication des listes des joueurs retenus par les sélections participantes au tournoi. Un exercice auquel s’est également attelée la Pologne avec son sélectionneur national, Czesław Michniewicz, qui a publié ce jeudi son groupe pour le voyage dans le golfe persique.

Pour ce périple, le technicien local a fait appel à 26 joueurs avec le capitaine Robert Lewandowski. Les cadres de l’équipe dont Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny ou encore Przemyslaw Frankowski sont également présents. Un joueur et pas des moindres manque cependant à l’appel. Il s’agit du buteur de l’AC Milan Ante Rebic qui paye les frais de son manque d’efficacité avec le Milan en Série A.

Pour rappel, la Pologne a hérité du groupe C avec le Mexique, l’Arabie Saoudite et l’Argentine comme co-locataires. Les « Aigle blanc » lancent leur compétition contre les Mexicains, le 22 novembre au stade 974 à Doha.

Le groupe de la Pologne pour la Coupe du monde 2022:

Official. Poland squad for the 2022 World Cup. 🚨🇵🇱 #WorldCup2022 pic.twitter.com/qESnxIs3sw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2022