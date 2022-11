Mondial 2022: la liste de la Corée du Sud avec Heung-min Son

La Corée du Sud a dévoilé ce samedi matin sa liste pour la Coupe du monde 2022. Un groupe de 26 joueurs dont Heung-Min Son.

Logé dans le groupe H dit de la mort en compagnie du Portugal de l’Uruguay et du Ghana, la Corée du Sud devra batailler dur pour accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour y arriver, le sélectionneur Paulo Bento, a dévoilé un groupe de 26 joueurs qu’il emmènera pour cette grande messe du football. Touché à l’œil et convalescent depuis plusieurs jours, Heung-Min Son est bien présent. Mais un 27e joueur (Oh Hyeon-gyu) a été retenu comme réserviste, en cas de forfait de l’attaquant des Spurs de Tottenham.

« Nous sommes en contact avec lui et le service médical de Tottenham. Nous n’avons pas le jour exact où il pourra s’entraîner avec l’équipe. Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important c’est qu’il récupère aussi bien que possible, il se sent à l’aise et ensuite nous prendrons la décision finale », a déclaré le sélectionneur à propos de Son.

Les Guerriers Taeguk débuteront la compétition le 24 novembre contre l’Uruguay, avant d’affronter le Ghana (28 novembre) et le Portugal (2 décembre).

La liste de la Corée du Sud

Gardiens de but : Kim Seung-gyu (Al-Shabab/KSA), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Jo Hyeon-woo (Ulsan)

Défenseurs : Kwon Kyung-won (Gamba Osaka/JPN), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Napoli/ITA) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu FC)

Milieux de terrain : Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Real Mallorca/ESP), Lee Jae-sung (Mainz/GER), Jeong Woo-yeong (Freiburg/GER), Hwang In-beom (Olympiakos/GRE), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers/Angleterre), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan/CHN), Na Sang-ho (FC Séoul)

Attaquants : Son Heung-min (Tottenham Hotspur/ENG), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Hwang Ui-jo (Olympiakos/GRE)