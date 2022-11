Mondial 2022: la FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre le Sénégal

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé une procédure disciplinaire contre le Sénégal. L’instance faîtière du football mondial épingle les Lions de la Téranga pour avoir tenu la conférence de presse d’avant match contre l’Equateur avec uniquement le sélectionneur Aliou Cissé et sans aucun joueur.

Au terme d’un match maîtrisé ce mardi soir, le Sénégal a décroché une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, après sa victoire (2-1) contre l’Equateur lors de la troisième et dernière journée du groupe A. Mais, quelques heures après cette rencontre, alors que les supporters sénégalais célèbrent encore cette qualification, la FIFA a annoncé une procédure disciplinaire contre les Lions de la Téranga.

En effet, avant le match face à l’Equateur, Aliou Cissé est arrivé en conférence de presse seul, sans aucun joueur sénégalais, alors que dans les règlements de l’instance, il est clairement stipulé que chaque équipe participant au tournoi doit tenir une « conférence de presse d’avant match » animé par le sélectionneur et un joueur. L’absence donc d’un des cadres des sénégalais a été mal vue par la Fédération internationale de football.

“La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération Sénégalaise de Football en raison des violations potentielles de l’article 44 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, de l’article 2.7.2 du Règlement Médias et Marketing et de l’article 8.5.3 du Manuel de l’équipe. Les infractions potentielles concernent la conférence de presse obligatoire qui a eu lieu le 28 novembre avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal”, explique l’instance dirigée par Gianni Infantino dans un communiqué.

En attendant de connaître son éventuelle sanction, le Sénégal se concentre totalement sur sa prochaine mission: éliminer l’Angleterre en huitièmes pour retrouver les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire (après 2002). La rencontre est prévue pour dimanche prochain à 20h (GMT+1).