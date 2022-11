Mondial 2022: Kingsley Coman dévoile sa finale rêvée

Lors d’une interview accordée au média allemand Kicker, l’ailier français Kingsley Coman a affirmé que sa finale rêvée pour le Mondial 2022 serait une opposition entre la France et l’Allemagne.

La Coupe du Monde 2022 débute le 20 novembre prochain au Qatar. En attendant le coup d’envoi de la compétition, les joueurs qui disputeront le tournoi dévoilent leurs objectifs pour ce Mondial. Dans un entretien accordé à Kicker, l’attaquant français Kingsley Coman, retenu par Didier Deschamps dans le groupe des Bleus, a donné ses favoris pour cette Coupe du monde.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Le joueur du Bayern Munich a désigné le « Brésil et l’Allemagne (sourires) », pays dans lequel il évolue depuis 7 ans désormais. Suivant cette première question, le journaliste surenchérit, « avez-vous à dire cela ? » et le joueur a répondu : « bien sûr, pour Jo Kimmich (rires). Une finale entre la France et l’Allemagne serait très bien ».

Logés dans le groupe dans le D, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront déjà se défaire de l’Australie, de la Tunisie et du Danemark pour se qualifier pour le second tour de la compétition, avant d’espérer disputer une deuxième finale consécutive en Coupe du monde. De son côté, l’Allemagne partage le groupe E avec l’Espagne, le Costa Rica et le Japon. Une poule largement à la portée des allemands, même si le chemin qui les mènera à l’ultime match de la compétition sera très long.