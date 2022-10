Mondial 2022: « Je ne vois pas le Sénégal comme favori », Sadio Mané sur les chances de son équipe

Dans une interview accordée à RMC Sport, Sadio Mané s’est prononcé sur les chances du Sénégal à la Coupe du monde 2022. Et l’attaquant du Bayern ne voit pas les Lions de la Téranga comme des favoris pour ce tournoi.

Avec son contingent de stars, le Sénégal est sans doute la plus grande chance pour l’Afrique de remporter enfin la Coupe du monde. Vernis lors du tirage au sort, les Lions de la Téranga sont tombés dans un groupe abordable, à priori, composé des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar, pays hôte de la compétition.

Fort de leur expérience engrangée lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations où ils ont décroché le trophée devant l’Egypte de Mohamed Salah, les Sénégalais devraient sans l’ombre d’un doute finir dans les deux premiers du groupe A, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Au micro de RMC Sport, Sadio Mané a évoqué les pays qualifiés pour ce Mondial au Qatar. Et bien qu’il espère soulever le sacre avec son équipe, le double Ballon d’Or africain estime que le Sénégal ne fait pas partie des favoris pour le trophée tant convoité. « Je ne vois pas le Sénégal comme favori parce qu’il y’a d’autres nations très loin devant comme la France, l’Espagne… On ira là-bas avec sang-froid et essayer de faire ce que nous avons l’habitude de faire », a déclaré l’attaquant du Bayern Munich.

Faire mieux que la génération dorée de 2002

Dans une récente interview accordée au site de la FIFA, Sadio Mané a levé le voile sur les objectifs de son équipe pour cette compétition. Et l’attaquant du Bayern Munich a assuré que ses coéquipiers sont déterminés à faire mieux que leurs ainés de la génération 2002 qui ont atteint les quarts de finale. « C’est l’objectif ! C’est notre défi. La génération 2002 est notre modèle, les joueurs de cette époque ont placé le Sénégal sur la carte du football mondial. Ils ont marqué notre histoire. Nous sommes leurs héritiers », a déclaré le buteur sénégalais.