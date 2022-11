Mondial 2022: « Ils ont de très bons joueurs », Haaland mise tout sur le Sénégal (vidéo)

Même si la Norvège ne fait pas partie des qualifiés pour le tournoi, Erling Haaland va supporter une équipe à la Coupe du monde 2022. Et la star de Manchester United a choisi le Sénégal de Sadio Mané.

Grande chance pour l’Afrique de remporter enfin sa première Coupe du monde, le Sénégal a hérité, à priori, d’un groupe abordable au Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Lions de la Téranga sont logés dans la poule A aux côtés du Qatar, hôte du tournoi, des Pays-Bas et de l’Equateur. Considérés comme les favoris dans ce groupe, au même titre que les Oranjes, les champions d’Afrique en titre devraient finir dans les deux premiers de leur poule, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Et pour mener à bien leur mission républicaine, les poulains d’Aliou Cissé peuvent compter sur le soutien d’Erling Haaland. Au micro de Super Sport, le cyborg norvégien a confié qu’il supportera les coéquipiers de Sadio Mané. L’attaquant de Manchester City pense que le Sénégal peut faire un bon tournoi lors de ce mondial qatari

« Quelle nation comptes-tu soutenir lors de la Coupe du Monde 2022 ? Je pense que ce sera le Sénégal. Ils peuvent faire une très belle compétition. Ils ont une équipe forte avec de très bons joueurs« , a dévoilé le joueur de 22 ans qui ne disputera pas cette phase finale, la Norvège n’étant pas qualifié.

A la question de savoir qui pense-t-il être le meilleur joueur africain du moment le cyborg Haaland a énuméré des noms dont deux attaquants: « Je pense que Hakimi est très grand joueur de même que Mahrez, Sadio Mané est excellent Salah aussi. Ils ont formé un beau duo à Liverpool. Koulibaly aussi est un excellent défenseur. Mais je dirais que Mané et Salah sont pour moi les plus grands joueurs africains ».

L’ancien international français, Marcel Desailly, voit également les Lions de la Téranga, troisième nation du continent à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde après le Cameroun de Roger Milla et le Ghana d’Asamoah Gyan, faire mieux que lors du Mondial 2002 en Corée/Japon, éliminés par la Turquie.

« On attend une équipe africaine ! Le Sénégal peut faire quelque chose. Quand on regarde l’effectif, on se dit : là c’est intéressant. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires dans des Championnats majeurs, et quasiment tous des premiers choix. Avant, quand vous aviez deux ou trois joueurs de qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la compétition. Mais lorsque vous avez un groupe… Comme la génération de Roger Milla (Cameroun 1990) ou le Ghana en 2010 », a indiqué l’ancien défenseur des Bleus dans un récent entretien accordé au journal L’Equipe. Pour rappel, le Sénégal lance son périple en terre qatarie, le 21 novembre, face aux Pays-Bas.