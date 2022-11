Mondial 2022: « Il fait trop froid », les supporters se plaignent de la climatisation

Selon les informations de RMC Sport, plusieurs supporters se sont plaints de la fraicheur qui régnait dans le stade Al Bayt à cause de la climatisation, lors du match Qatar-Equateur (0-2) en ouverture de la Coupe du monde 2022, dimanche.

Innovation phare du Qatar, hôte du Mondial 2022, la climatisation des stades créé déjà des remous chez les supporters. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs spectateurs se sont en effet plaints de la fraicheur régnant dans l’enceinte du stade Al Bayt, qui abritait le match Qatar-Equateur (0-2) en ouverture de la Coupe du monde. Le média informe que des journalistes ont dû remettre leur veste pour tenir dans ce froid glacial où des spectateurs se couvraient jusqu’au pied.

Avant le coup d’envoi du match, les organisateurs avaient allumé les énormes machines pour faire baisser la température régnant dans le stade à 20 degrés, alors que le mercure indiquait 25 à l’extérieur…tout en laissant le toit ouvert. Visiblement pas habitués à ces températures, les supporters équatoriens ont été les premiers à dénoncer leur situation.

« On était tous morts de froid, a confié Angelica, supportrice équatorienne, au micro de RMC Sport. En Equateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation. »

Le ressentiment semblait également bas chez certains fans locaux à l’instar de Faisal Rasheed, supporter qatari de 40 ans cité par l’agence Associated Press. « En fait, il fait trop froid », a-t-il déclaré en indiquant que la climatisation « fonctionnait bien » tout en se demandant si elle était nécessaire dans la nuit venteuse et désertique. « Il fait en fait un peu froid ce soir », a abondé Mario Sanchez, un fan américain de 33 ans, à AP, « mais c’est parce qu’il y a vraiment du vent », a-t-il précisé. Les organisateurs ont du pain sur la planche.