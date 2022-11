Mondial 2022-France: Deschamps « très fier » de ses joueurs après la victoire contre l’Australie

Au micro de beIN Sports après la victoire de la France contre l’Australie (4-1) ce mardi soir, le sélectionneur Didier Deschamps s’est dit très heureux et fier de la performance de ses joueurs.

Entrée en lice réussie donc pour la France dans ce Mondial 2022. Champions du monde en titre, les Bleus étaient opposés à l’Australie ce mardi soir, pour son premier match dans le groupe D. Porté par un doublé d’Olivier Giroud (32è, 71è), les Français se sont tranquillement imposés sur le score de 4-1. Adrien Rabiot (27è) et Kylian Mbappé (68è) ont inscrit les autres buts de l’équipe victorieuse. Évidemment, le sélectionneur Didier Deschamps était tout sourire après la rencontre.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc - - Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

“Une équipe portée vers l’avant avec de la vitesse, il y a des choses à améliorer, quand on a pas le ballon, on est en déséquilibre. Il y a beaucoup d’enchaînements très intéressants. Je suis très heureux, très fier pour mes joueurs, c’est leur mérite. On l’a vu ce n’est pas simple pour tout le monde. On va retrouver les Danois qui nous ont fait mal à certains endroits ces dernières rencontres. L’importance de ce match est grande, mais pas décisive« , a lâché le technicien français sur beIN Sports et rapporté par Footmercato.

Samedi prochain (26 novembre), la France sera opposée au Danemark pour sa deuxième sortie dans la poule D de cette Coupe du monde. Les Bleus devront confirmer leur victoire écrasante contre les Socceroos pour déjà valider leur qualification en huitièmes de finale.