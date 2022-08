Mondial 2022 (F): « Nous sommes prêtes à conquérir le monde », Onyenezide

La milieu de terrain des Super Falconets, Esther Onyenezide, a déclaré que son équipe est déterminée à remporter la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA au Costa Rica, alors que le Nigéria s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi.

Logé pourtant dans une poule C assez relevée, le Nigéria disputera les quarts de finale de la Coupe du monde féminine U20 2022 qui se déroule au Costa Rica. Les Super Falconets se sont hissées au second tour après avoir remporté leurs deux premiers matchs contre la France et la République de Corée du Sud. Une démonstration de force des nigérianes qui visent le sacre suprême après avoir été finalistes à deux reprises.

« Nous sommes un géant en Afrique et ne craignons aucune autre équipe », , a déclaré à BBC Sports Onyenezide, unique buteuse de la victoire face à l’équipe Sud-coréenne (1-0), dimanche.

« Nous nous sommes entraînés d’une manière incroyable et si vous repensez aux qualifications, nous avons parfaitement le droit d’être confiants ici chaque fois que nous jouons », a ajouté la jeune joueuse qui pense que son équipe peut encore aller plus loin cette fois-ci.

« Nous voulons montrer au monde que nous ne sommes pas seulement grands en termes africains, mais que nous pouvons battre n’importe quelle autre équipe », a-t-elle conclu. Les Super Falconets affronteront le Canada lors de leur dernier match de groupe, jeudi. Une dernière bataille pour les nigérianes qui iront chercher la première place de la poule C contre une équipe canadienne déjà éliminée, après deux défaites en deux sorties.