Mondial 2022: Erling Haaland dévoile ses favoris

Dans un entretien accordé à la BBC, le prodige de Manchester City, Erling Haaland, a dévoilé ses favoris pour la Coupe du Monde 2022.

Privé de Coupe de monde 2022, la Norvège ne s’étant pas qualifiée lors des éliminatoires, Erling Haaland suivra tout de même la compétition d’un œil attentif. Invité par la BBC a dévoilé ses favoris pour la victoire finale, l’ancien buteur du Borussia Dortmund s’est montré très partagé. « Je ne peux pas donner qu’un favori car il y a trop de bonnes équipes« , a-t-il expliqué, avant de dégager quatre prétendants: « Je dirais le Brésil, l’Argentine, la France et peut-être l’Angleterre.«

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Le prodige mancunien a également regretté son absence à cette fête mondial du footballeur, qui réunit la plupart des meilleurs joueurs de la planète, mais assure qu’il mettra ce temps libre à profit. « J’aurais aimé jouer la Coupe du monde, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais en profiter pour me reposer et je vais m’entraîner. Je vais me préparer pour le reste de la saison afin d’être prêt pour le prochain match après la trêve« , a expliqué Haaland.

Auteur de 21 buts en 23 sélections sous le maillot norvégien, Erling Haaland ambitionne de disputer une grande compétition avec son pays dans les années à venir. Une Coupe du monde ou un Euro: « C’est l’objectif. Nous savons que c’est difficile mais dans le futur, je pense que nous serons capables de le faire« .

Pour rappel, la Coupe du monde 2022 débute le dimanche 20 novembre prochain, par un duel entre le Qatar, pays hôte, et l’Équateur dans le groupe A. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 17h (GMT+1).