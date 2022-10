Mondial 2022: Eden Hazard juge les adversaires de la Belgique

Dans une interview accordée au site de la FIFA, Eden Hazard a évoqué la phase finale de la Coupe du monde 2022 qui démarre dans un mois. Et le capitaine des Diables Rouges s’est penché sur les adversaires de la Belgique dans ce tournoi.

Bien qu’elle ait perdu sa première place dans le classement FIFA, arrachée par le Brésil, la Belgique n’en demeure pas moins une des plus grandes nations de foot. Les Belges sont notamment considérés comme l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Diables Rouges comptent d’ailleurs sur cette compétition pour retrouver leur fauteuil de leader dans le classement général.

MATCH à VENIR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Red Bull Salzburg - : - CHE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Sevilla - : - COP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Eintracht Frankfurt - : - MAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 TOT - : - Sporting CP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Napoli - : - Rangers Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC < >

C’est en tout cas l’avis d’Eden Hazard qui espère retrouver son lustre d’antan. Miné par de récurrentes blessures musculaires, l’ancien meneur de jeu de Lille ou de Chelsea n’est plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid où il enchaine de maigres temps de jeu.

«C’était une période un peu compliquée. Il y a eu pas mal de choses, il y avait pas mal de blessures, de doutes et tout. Mais là, tout est rentré dans l’ordre. Je n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir prouver sur le terrain que je suis encore au top et il n’y a pas grand-chose d’autre à dire là-dessus», a déclaré l’ailier gauche dans une interview accordée au site de la FIFA.

Avant d’ajouter: «Je pense que je dois mettre la barre haut. Je vais essayer de faire mieux qu’il y a 4 ans. Ça va être compliqué parce que c’était déjà pas mal. Mais collectivement, j’ai la chance d’être le capitaine d’une grosse sélection, d’un gros pays donc on se doit de voir haut».

Danemark, Maroc et Croatie, trois «belles équipes»

Le natif de la Louvière s’est ensuite prononcé sur les futurs adversaires de la sélection belge en phase de groupe (Croatie, Maroc, Danemark). Et l’ancien attaquant des Blues affirme que ce sont trois «belles équipes». «La Croatie, je pense que tout le monde les connaît, avec des joueurs magnifiques. J’ai la chance de jouer tous les jours avec le capitaine de la sélection croate, Luka Modrić……

Le Canada et le Maroc, on les connaît un peu moins mais on va avoir le temps de bien les découvrir. Ils ont de très bons joueurs. Au Maroc, il y a Hakimi qui est là, donc il y a vraiment pas mal de potentiel dans leur équipe aussi. De toutes façons, à partir du moment où ils sont en Coupe du Monde, ce sont des grosses équipes», explique le capitaine belge.

Logée dans le groupe F, la Belgique démarrera son tournoi face au Canada, le 23 novembre. La bande à Eden Hazard affrontera ensuite le Maroc lors de la deuxième journée (27 novembre), avant de défier la Croatie, quatre jours plus tard, à l’occasion de la dernière journée des phases de poule.