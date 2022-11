Mondial 2022: écarté de la liste de l’Espagne, Sergio Ramos sort du silence

Ecarté de la liste définitive de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022, malgré une pré-convocation, Sergio Ramos a réagi sur les réseaux sociaux.

Malgré un début de saison assez réussi avec le PSG, Sergio Ramos ne disputera pas la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne. Pré-convoqué par Luis Enrique, l’ancien capitaine de la Roja a finalement été laissé de côté par le sélectionneur national qui a préféré faire confiance à la nouvelle génération incarnée par José Gaya (Valence), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelone) ou encore Hugo Guillamón (Valence).

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 15 Atalanta 2 : 3 Inter Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 PAR 5 : 0 AUX Serie A 2022-2023 Journée 15 MON 3 : 0 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 15 Verona 1 : 2 Spezia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 BRE 2 : 1 TRO Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 MON 1 : 1 REI Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 LIL 1 : 0 ANG Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 NAN 2 : 2 AJA Premier League 2022-2023 Journée 16 BRI 1 : 2 AST Serie A 2022-2023 Journée 15 AS Roma 1 : 1 Torino Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 FSV Mainz 05 1 : 1 Eintracht Frankfurt Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Damissa 0 : 0 Dynamique Djougou Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Panthères 0 : 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Hodio 0 : 0 Energie Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Sitatunga FC 0 : 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 ASVO 0 : 0 Djeffa Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 STR 1 : 1 LOR Premier League 2022-2023 Journée 16 FUL 1 : 2 MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 SC Freiburg 4 : 1 Union Berlin Serie A 2022-2023 Journée 15 AC Milan 2 : 1 Fiorentina < >

Une mise à l’écart qui a fait réagir l’ancien patron de la défense madrilène. Mais loin de tacler son sélectionneur, le joueur de 36 ans a souhaité bonne chance à ses coéquipiers en équipe nationale pour ce périple au Qatar. « La Coupe du monde? Bien sûr, c’était l’un de ces grands rêves que je voulais réaliser. Ça aurait été ma cinquième, mais malheureusement je devrais le regarder à la maison« , a posté Sergio Ramos sur son compte Instagram.

« C’est dur, mais le soleil revient tous les jours. Ça ne changera rien pour moi. Pas ma mentalité, pas ma passion, pas ma persévérance, pas mes efforts et le dévouement de 24 heures à penser au football. C’est mon sentiment et je voulais le partager avec vous. Merci à tous pour l’amour, il y a encore beaucoup de défis et d’objectifs à atteindre et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Allez, l’Espagne !« , a-t-il ajouté.

Eliminé en huitième de finale par la Russie lors de la Coupe du monde en 2018, l’Espagne ambitionne de monter à nouveau sur le toit du monde, après son sacre en 2010 en Afrique du Sud. Pour rappel, la Roja a hérité de la poule E avec l’Allemagne, le Costa Rica et le Japon comme co-locataires.