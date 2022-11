Mondial 2022: duel sans vainqueur entre le Danemark et la Tunisie

Ce mardi après-midi, lors de la première journée du groupe C de ce Mondial 2022, le Danemark et la Tunisie ne sont pas arrivés à se départager. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge.

Deuxième match nul de cette Coupe du monde 2022. Après l’accrochage entre le pays de Galles et les Etats-Unis (1-1) hier, le Danemark et la Tunisie n’ont également pas pu se départager ce mardi dans le groupe C. Les deux nations se sont quittées bons amis sans jamais réussir à trouver la faille, l’une contre l’autre. La rencontre était pourtant très animée.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Visiblement libérés et sans complexe, les Tunisiens posaient le pied sur le ballon dès l’entame du match, à la surprise générale. Dräger s’offrait d’ailleurs la première occasion de ce duel, mais Christensen déviait in extremis le cuir rond qui se dirigeait tout droit vers les filets (11e). Jebali pensait ensuite ouvrir le score, mais était signalé hors-jeu (23e). La pause survenait sur ce score de parité (0-0). Au retour de vestiaires, les Danois relevèrent enfin la tête, et réussissaient même à battre le gardien adverse grâce à Skov Olsen, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu.

Dolberg était également proche d’ouvrir le score, mais ne cadrait toujours pas. Un match indécis, dont aucune équipe ne parvenait à faire la différence. Dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire, le Danemark passait la vitesse supérieure et Eriksen lâchait une frappe lointaine sublime sortie par Dahmen (69e). Quelques instants plus tard, le poteau sauvait la Tunisie, au grand désarroi de Cornelius (70e). Finalement, aucune des deux équipes n’est parvenue à s’imposer dans cette rencontre et repart chacune avec le point du match nul.

Lors de la prochaine journée, la Tunisie sera opposée à l’Australie, alors que les Danois défieront la France, championne du monde en titre, qui débutera son Mondial ce soir contre les Socceroos.