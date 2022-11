Mondial 2022: Djamel Belmadi dévoile les équipes qu’il va supporter

En conférence de presse ce dimanche matin, le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi a confié qu’il supporterait le Maroc et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pas qualifié pour le Mondial 2022, éliminé lors des barrages de la zone Afrique par le Cameroun, l’Algérie va pourtant disputer deux matchs amicaux en ce mois de novembre. Le premier contre le Mali (16), et le second contre la Suède trois jours plus tard. Avant de disputer ces rencontres, le sélectionneur des Fennecs s’est présenté à la presse dimanche matin pour répondre aux questions des journalistes. Le technicien algérien s’est notamment confié sur les équipes africaines qui vont disputer le Mondial au Qatar, qui débute le 20 novembre prochain.

“Je souhaite bonne chance à l’EN du Maroc, de Tunisie, et à toutes les équipes africaines pour la Coupe du Monde”, a d’abord déclaré Belmadi, avant d’avouer sa préférence pour le Maroc et la Tunisie. “Nous avions été soutenus en 2019 par le peuple marocain et le peuple tunisien, alors nous les supporterons nous aussi”, a-t-il ajouté. Questionné particulièrement sur les performances de son homologue marocain Walid Regragui, le technicien des Fennecs a déclaré:

«le coach du Maroc fait son chemin, il n’a pas besoin de moi ! Nous sommes amis sans être trop proches au quotidien. Il fait du très bon travail dans son pays, on lui souhaite le meilleur et je le remercie pour ses gentils mots à mon égard», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par DZFoot.