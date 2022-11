Mondial 2022 : dates d’arrivée des délégations au Qatar

Alors que la phase finale de la Coupe du monde 2022 s’ouvre le 20 novembre prochain, les organisateurs de la compétition ont dévoilé les dates d’arrivée des différentes délégations.

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas. Le plus grand évènement sportif se tiendra du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Trente deux (32) sélections nationales à travers la planète vont prendre part à ce tournoi. Outre les éternels favoris dont le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Belgique ou encore l’Angleterre s’ajoutent des équipes de niveau inférieur tels que la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, la Pologne, l’Iran ou encore l’Arabie Saoudite. L’Afrique sera aussi au rendez-vous avec cinq représentants: le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun.

A moins de deux semaines du début des hostilités, les organisateurs ont dévoilé les dates d’arrivées des différentes délégations. Le contingent tunisien posera ses pieds en terre qatarie à partir du 14 novembre, alors que les Etats-Unis sont attendus ce jeudi. Le mardi 15 novembre, on assistera à l’arrivée des délégations de l’Angleterre, des Pays-Bas et de l’Equateur.

– Lundi 7 novembre : Japon ;

– Jeudi 10 novembre : Etats-Unis ;

– Dimanche 13 novembre : Maroc ;

– Lundi 14 novembre : Tunisie, Iran et Corée du Sud ;

– Mardi 15 novembre : Angleterre, Pays-Bas et Equateur ;

– Mercredi 16 novembre :Sénégal, Pays de Galles, France et Argentine ;

– Jeudi 17 novembre : Allemagne, Pologne, Mexique et Canada ;

– Vendredi 18 novembre : Belgique, Espagne, Croatie, Ghana et Costa Rica ;

– Samedi 19 novembre : Cameroun, Portugal, Serbie, Uruguay et Brésil.