Mondial 2022: «Cela me fait de la peine… », Manuel Neuer réagit à la blessure de Sadio Mané

A l’instar de ses coéquipiers du Bayern Munich, Manuel Neuer a aussi réagi à la blessure de Sadio Mané, touché au tendon du genou, à quelques semaines du Mondial 2022.

A moins de deux semaines du jour J, Sadio Mané est très incertain pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). L’attaquant sénégalais, blessé mardi soir lors de la large victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1), souffre du tendon et devrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Le double Ballon d’Or africain est victime «d’une blessure à la tête du péroné droit », a annoncé mercredi après-midi le club bavarois.

De retour sur les terrains après un mois d’absence dû à une blessure à l’épaule, Manuel Neuer a réagi à la situation de son coéquipier munichois. Et le gardien de but de la sélection allemande a tenu à apporter son soutien au Lion sénégalais qui doit prier pour être présent à la Coupe du monde. «Personnellement, cela me fait de la peine, a déclaré le capitaine du Bayern, Manuel Neuer au sujet de Mané. C’est très énervant quand un joueur se blesse si peu de temps avant la Coupe du monde», a-t-il confié à la presse locale.

Le Sénégal, dont la liste finale sera connue le vendredi 11 novembre, démarre son Mondial le 21 novembre face aux Pays-Bas. Les Lions de la Téranga partagent la poule A, avec le pays-hôte le Qatar, l’Équateur et donc les Pays-Bas.

Sadio Mané avait fini deuxième derrière Karim Benzema pour le Ballon d’Or 2022, remporté la Coupe d’Afrique 2021, début février, et s’était hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions de l’UEFA avec Liverpool, au mois de juin, avant de signer au Bayern cet été.